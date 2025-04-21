ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش

كتب- محمد شاكر:

أقيمت فعاليات ملتقى سيناء الأول لفنون البادية بقصر ثقافة العريش لليوم الثاني، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وتفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، الورش الفنية والحرفية بالقصر وحرص على بيان آليات الاستفادة من الورش الفنية المشاركة في الملتقى، وسبل تسويق المنتجات الفنية الناتجة عنها، وتعظيم القيمة الاقتصادية للتراث الإبداعي، بما يسهم في تمكين الفئات المستفيدة من تحويل مهاراتهم الفنية إلى مشروعات إنتاجية.

ورافقه في الجولة محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.

كما شهدت الفعاليات ورشة رسم حر، وورشة حكي تفاعلية للأطفال أدارتها د. حنان موسى، وشارك بها د. حمد شعيب الباحث في التراث الشعبي، حيث دارت حول التراث السيناوي وخصوصيته الثقافية، كما سردت إيمان جلال من شمال سيناء تجربتها في إطلاق مشروعها الخاص، مستلهما فكرته من مشاركته السابقة في ورش مماثلة، ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر" للمحافظات الحدودية.

وضمن الفعاليات، نفذت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، من بينها: ورشة ديكوباج نفذتها الفنانة سهام إسماعيل، ورشة أركيت "ألعاب أطفال" للفنان أيمن السعدني، ورشة تصنيع العرائس "الماريونيت" التي قدمها الفنان عمرو حمزة، وشملت نماذج متنوعة من العرائس وملابسها. وورشة الفيانسيه "الرسم على الخزف"، للفنانة د. أميمية رشاد، والتي تناولت زخارف إسلامية، وحروف عربية، وموتيفات من وحي المكان والبيئة السيناوية.

كما قدمت الفنانة خضرة إبراهيم نماذج مميزة من الحرف التراثية المحلية، مثل تصميم العبايات والشيلان، المستوحاة من البيئة البدوية وأزياء أهل سيناء الأصيلة.

وذلك بمصاحبة معرض للحرف التراثية السيناوية، شارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية، وهى جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بشمال سيناء، وجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة، إلى جانب معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي ضم باقة من أبرز الإصدارات الثقافية.

عروض فلكلورية مميزة لمطروح والفيوم والطور

وشهد مسرح قصر ثقافة العريش ليلة فنية، حيث تألقت الفرق في تقديم عروضها الفلكلورية التي جسدت تنوع التراث البدوي في مصر، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمنسق العام للملتقى، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، شاهيناز عطية مدير عام العلاقات العامة، تغريد كامل مدير عام التسويق والمبيعات، والمخرج محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية سابقا، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين.

حيث قدمت فرقة بدو الفيوم التلقائية، مجموعة من الرقصات التي تعبر عن الحياة البدوية في الفيوم، مستخدمة الإيقاعات الشعبية والأزياء التقليدية التي تمثل بيئة وادي الريان وسيوة، تدريب عادل ربيع.

وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر، عروضا مستوحاة من التاث، إلى جانب استعراضات فنية تعتمد على الحركات الجماعية والإيقاع السريع الذي يعبر عن بهجة المناسبات البدوية في مطروح.

بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الطور التلقائية التي جسدت في عروضها التراث السيناوي، من خلال استعراضات تمثل طقوس الزواج، وأهازيج البادية، والرقصات النسائية ذات الطابع الروحاني، في تناغم مميز بين الحركات والأغاني التراثية الأصيلة، واختتمت الفعاليات بتكريم الفرق المشاركة.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.



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