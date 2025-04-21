نائب رئيس قصور الثقافة يتفقد المواقع الثقافية في شمال سيناء

كتب- محمد شاكر:

أجرى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة في محافظة شمال سيناء، وذلك لمتابعة حالتها ورصد احتياجاتها من أعمال الصيانة والتطوير، تمهيدا لإعادة تفعيلها كمراكز إشعاع ثقافي وفني في ربوع المحافظة.

رافق نائب رئيس الهيئة خلال الجولة كل من: محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، حيث شملت الجولة تفقد قصر ثقافة الشيخ زويد، وسينما العريش الصيفي، ومكتبة أبو طويلة الثقافية، وذلك لتسريع وتيرة عودتها لممارسة دورها الحيوي في خدمة الجمهور، ونشر الوعي، ودعم الهوية الثقافية لأهالي شمال سيناء.

وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف خلال الجولة أن الهيئة تسعى، بدعم كامل من وزارة الثقافة، إلى إعادة الحياة للمواقع الثقافية المتوقفة أو المتضررة، في إطار خطة شاملة لتفعيل الأنشطة الفنية والثقافية وتوسيع رقعة الخدمة الثقافية بكافة ربوع الجمهورية، لا سيما في المحافظات الحدودية التي تمثل خط الدفاع الأول للثقافة الوطنية.

وشهد قصر ثقافة العريش، الأحد، انطلاق فعاليات ملتقى سيناء الأول لفنون البادية، وتنظمه الهيئة احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وتستمر فعالياته حتى 27 من أبريل الحالي، ويتضمن مجموعة من العروض الفنية لفرق البادية المصرية وورشا حرفية ويدوية وأنشطة للأطفال ومعارض للكتب والمنتجات وندوة علمية بمشاركة نخبة من الباحثين بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية.

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