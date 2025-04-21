"السكري الخامس".. أستاذ باطنة تكشف تفاصيل داء جديد يصيب الشباب

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن الاتحاد الدولى للسكري يعترف رسميا بنوع جديد من داء السكر هو "النوع الخامس" أو "سكري النضج المبكر لدى الشباب" (MODY).

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت شلتوت أن هذا النوع النادر يظهر لدى المراهقين والشباب بسبب سوء التغذية وليس بالضرورة نتيجة للسمنة أو نمط الحياة غير الصحي، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى إصابة حوالي 25 مليون شخص حول العالم بهذا النوع.

وأوضحت شلتوت أن "النوع الخامس" ليس جديدًا تمامًا، بل كان يُصنف سابقًا ضمن مجموعة من أمراض السكر التي كانت تُعرف بشكل غير دقيق بـ "النوع الرابع"، والجديد هو قيام الجمعية الأمريكية للسكري بفصل هذه الأنواع وتصنيفها تحت مسمى "النوع الخامس".

ويتميز هذا النوع بأنه يصيب الشباب والأطفال الأقل من 25 عامًا، وهو مختلف عن النوع الأول (الذي يصيب غالبًا الفئات العمرية الأصغر) والنوع الثاني (الذي يمكن أن يصيب الشباب أيضًا ولكنه مرتبط عادة بمقاومة الأنسولين).

وتابعت: "السمة المميزة للنوع الخامس من السكري، هي طبيعته الجينية، حيث يكون لدى أحد الوالدين تاريخ مع مرض السكر، وهناك احتمالية بنسبة 50% لانتقال الجين المسبب للمرض إلى الابن أو الابنة".

وأشارت أستاذ أمراض السكري، إلى أن النوع هو أنه في أغلب الحالات (تحت أنواعه المختلفة)، يستجيب المرضى لأقراص السكر الفموية ولا يحتاجون إلى علاج بالأنسولين، وهو ما يختلف عن الاعتقاد السائد بأن أي سكري يظهر في سن مبكرة يستدعي العلاج بالأنسولين.

وأكدت على أهمية التشخيص الدقيق للتمييز بين هذا النوع والسكري من النوع الثاني الذي قد يظهر في سن مبكرة ويحمل علامات مقاومة الأنسولين.

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