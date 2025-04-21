متى تبدأ إثيوبيا فى تفريغ سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أنهت عملية التخزين الخامس والأخير في سد النهضة في 5 سبتمبر 2024، عند منسوب 638 مترًا، بإجمالي تخزين وصل إلى 60 مليار متر مكعب.

وأوضح " شراقي" في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المياه التي تمر حاليًا عبر السد تمثل الزيادة الواردة من الأمطار بحيرة تانا وبعض الروافد الفرعية للنيل الأزرق، حيث تراوحت الكميات الشهرية من 400 مليون متر مكعب في سبتمبر إلى نحو 12 مليون متر مكعب في أبريل، مع توقع ببدء الزيادة مجددًا في مايو لتصل إلى 21 مليون متر مكعب.

وأشار "شراقي" إلى أن الصور الفضائية توضح عدم وجود تغيير يُذكر في كمية المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة منذ سبتمبر 2024 وحتى 18 أبريل 2025، وهو ما يعكس ضعف تشغيل التوربينات حتى الآن.

وأضاف أن بدء هطول الأمطار الخفيفة خلال الأسابيع المقبلة قد يجبر إثيوبيا على البدء في تفريغ المياه قبل زيادة معدلات الأمطار في يوليو المقبل، خاصة إذا استمر ضعف تشغيل التوربينات، وهو السيناريو المرجح حاليًا.

ونصح شراقي بأن الخيار الأفضل لإثيوبيا وللدول المتأثرة هو البدء في التفريغ التدريجي منذ الآن، من خلال فتح بوابة واحدة سواء من المفيض العلوي أو السفلي، لتفادي أية ضغوط على السد في حالة تصاعد الأمطار بشكل مفاجئ.

وفي هذا السياق، استعدت السودان لاحتمالات التفريغ بزيادة كميات المياه المُفرغة من سد الورصيرص الواقع مباشرة خلف سد النهضة، والذي يحتوي حاليًا على نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، أي ما يمثل 50% فقط من سعته التخزينية، وفي المقابل، لا يزال التخزين في باقي السدود السودانية مثل سد مروي يسير ضمن المعدلات المعتادة، حيث تبلغ كمية المياه المخزنة فيه نحو 12 مليار متر مكعب.



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