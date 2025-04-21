بعد هجوم "كلب الرمل"... طلب إحاطة: أين اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الخطرة؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدر برقم (29) لسنة 2023.

وأكد عصام أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تُعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعودٍ غير مُنفَّذة.

جاء طلب الإحاطة في أعقاب حادثة اعتداء كلب الرمل، حيث استخدم خمسة متهمين كلبًا للاعتداء على محصِّل الترام، مما أثار موجة غضب شعبي.

وأشار النائب إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة، بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرِّض حياة المواطنين للخطر، خاصةً مع انتشار حالات العقر من قِبَل كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.

وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخير اللائحة، وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها، واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.

وحذَّر عصام من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.

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