ياسمين عز تحذر من الفسيخ: "متدوريش على الصلاحية دي سمكة ماتت من 60 سنة"

كتب- حسن مرسي:

قدمت الإعلامية ياسمين عز نصائح لتناول الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، موجهة حديثها للفتيات العازبات، المخطوبات، المتزوجات، والحوامل.

وخلال برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر، قالت عز: "الفسيخ أكلة مش أنثوية خالص، ولو هتاكليه في شم النسيم متدوريش على الصلاحية دي سمكة ماتت من 60 سنة".

وتساءلت ياسمين عز: "لو أكلتي الفسيخ إزاي تمحي آثار الجريمة؟.. وهتتخلصي من ريحته إزاي، جهازك الهضمي بيستجير من الفسيح، ليه تعرضي نفسك للمشاكل الصحية دي".

وركزت ياسمين على كيفية الاستمتاع بهذا الطبق التقليدي مع تجنب الآثار غير المرغوبة، مثل الرائحة القوية أو المشكلات الصحية، فيما أطلقت عليه "محو آثار الجريمة".

وأوضحت ياسمين أن تناول الفسيخ يتطلب تحضيرات دقيقة، بدءًا من اختيار الفسيخ الطازج ذي الجودة العالية لتجنب المخاطر الصحية، خاصة للحوامل اللواتي يحتجن إلى حذر إضافي.

ونصحت بتناول الفسيخ مع الخضروات الطازجة مثل البصل الأخضر والخس لتخفيف تأثيره، مع شرب عصائر طبيعية كالليمون لتحسين الهضم.

كما اقترحت طرقًا للتخلص من رائحة الفسيخ، مثل استخدام معجون الأسنان أو مضغ أوراق النعناع، مع ارتداء ملابس سهلة الغسل لتجنب التصاق الرائحة.

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