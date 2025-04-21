حدث في 8 ساعات| إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري وموعد عيد الأضحى المبارك

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي ناعيًا بابا الفاتيكان: فقدانه خسارة جسيمة للعالم أجمع

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي غادر عالمنا تاركاً إرثاً إنسانياً عظيماً سيظل محفوراً في وجدان الإنسانية.

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أحدث 25 صورة جوية لمحطات ومسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، وذلك في المسافة الممتدة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.

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قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة نسخ إلكترونية لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية لمسؤولي إحدى الجهات المحلية في محافظة الجيزة، بشأن إحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى القضاء العسكري.

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وصفه بالأخ.. شيخ الأزهر ينعى بابا الفاتيكان: رجل الإنسانية من طراز رفيع

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافتْه المنية اليوم الاثنين، بعد رحلة حياة سخَّرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

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إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم - صور

شهدت حديقة الأزهر، صباح الاثنين، إقبال كثيف من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، وسط أجواء من البهجة.

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يوافق الجمعة.. رئيس مركز الفلك يكشف لمصراوي موعد عيد الأضحى المبارك

كشف شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي، موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية والإسلامية.

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العظمى على القاهرة 39.. الأرصاد تعلن تفاصيل ذروة الطقس الحار غدا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

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قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 "مكرر" الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

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القوات المسلحة تدفع عددًا من اللجان التجنيدية إلى شمال سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

قامت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ لتسوية المواقف التجنيدية مجانًا لذوي الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة.

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القوات المسلحة تدفع عددًا من اللجان التجنيدية إلى شمال سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أول تحرك من "الصحفيين" ضد التجاوزات على المصورين والصحفيين بجنازة سليمان عيد