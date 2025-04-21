حار في هذه الفترة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الثلاثاء

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 22 أبريل2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:6) درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلىأن الطقس سيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمي غداً الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 41 درجة مئوية.

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