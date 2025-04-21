القوات المسلحة تدفع عددًا من اللجان التجنيدية إلى شمال سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القاهرة- أ ش أ:

قامت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ لتسوية المواقف التجنيدية مجانًا لذوي الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن، كما يأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق قامت بتنفيذ إجراءات الكشف الطبي على ذوي الهمم وكبار السن بأماكن تواجدهم، وتم تنظيم احتفالية بعنوان "قد الحلم وأكبر" والتي تضمنت عددًا من الفقرات الفنية بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، وأعقب ذلك تسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة.

وخلال الاحتفالية، أشار رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة اللواء أشرف الشريف في كلمته، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية.

ومن جانبه، أعرب محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور في كلمته عن تقديره للقوات المسلحة وجهودها المبذولة لتقديم الدعم لأبناء الوطن خاصة ذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

وبدورهم، أعرب أهالي شمال سيناء عن مدى تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء سيناء.

حضر المراسم، عدد من قادة القوات المسلحة ورئيس جامعة العريش وممثلو الأجهزة التنفيذية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء.

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