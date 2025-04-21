قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 "مكرر" الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025.

ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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