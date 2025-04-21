غدا ذروة الحرارة.. والأرصاد: انخفاض مفاجئ يصل لـ 10 درجات بدءا من الأربعاء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تغير في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه اعتبارًا من الأربعاء 23 أبريل 2025 يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 10:5 درجات.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تسجل بين 29 و35 درجة، والسواحل الشمالية بين 23 و24 درجة، وجنوب البلاد بين 34 و40 درجة.

ويشهد الطقس غدا الثلاثاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل الحرارة غدا في القاهرة والوجه البحري إلى 39 درجة تقريبا.

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