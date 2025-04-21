عمالة أطفال وتسرب من التعليم.. دراسة حكومية تطالب بتقنين التوك توك وإنشاء مواقف له وتحديد عدد ركابه

كتب- محمد نصار:

أعدت محافظة القاهرة دراسة متكاملة حول وضع مركبات التوك توك وآليات التعامل معها في نطاق العاصمة.

وتضمنت الدراسة، التي حصل مصراوي على نصها، أنه تم حصر 37 ألفًا و722 مركبة توك توك في نطاق أحياء العاصمة.

وبينت الدراسة أن أعلى نسبة من التوك توك توجد بحي المقطم بنسبة 29.1% من إجمالي المحافظة، يليه حي حلوان بنسبة 14%، ثم حي حدائق القبة بنسبة 7.4%، وحي الزاوية الحمراء بنسبة 6.5%، ثم حي الساحل بنسبة 6.4%، وحي البساتين بنسبة 6.3% من إجمالي التوك توك بالمحافظة.

وجاء حي بولاق الأقل من حيث انتشار مركبات التوك توك بنسبة 0.04%، يليه حي حي السيدة زينب بنسب 0.3%، ثم حي الأميرية ومنشأة ناصر بنسبة 0.4%، يليهما الزيتون وروض الفرج بنسبة 0.9% من إجمالي التوك توك بالمحافظة.

وأظهرت الدراسة وجود 16 حيًا خاليًا من التوك توك، وهي: (مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - المطرية - السلام أول - السلام ثانٍ - حي غرب - عابدين - الأزبكية - الموسكي - حي وسط - باب الشعرية - الوايلي - المعادي - التبين - 15 مايو).

وشددت الدراسة على أن انتشار المركبات الآلية عمومًا، والتوك توك بشكل خاص يمثل تحدًيا بالغًا لمفهوم التنمية المستدامة، لما يسببه من تلوث بيئي تتفاقم أضراره الصحية الآنية والمستقبلية على البشر الذين هم هدف التنمية ووسيلتها.

وبحسب الدراسة، فقد أدى التراخي في ترخيص التوك توك إلى تفاقم ظاهرة "عمالة الأطفال" دون السن القانونية في هذا المجال؛ ومن هنا ظهرت مشكلات وسلبيات أخرى، لعل من أهمها: سوء استخدام التكاتك كأداة في يد بعض الأشخاص المنحرفين وذوي السوابق والبلطجية.

كما تسببت عمالة الأطفال في قيادة التوك توك في كثير من المشكلات مثل: التسرب من التعليم، وانتهاك قواعد المرور، والسير في

الاتجاه المروري المعاكس، وتجاوز السرعات المحددة، والسير بالتوك توك في الطرق السريعة، واقتحام المناطق السكنية والأحياء المختلفة؛ الأمر الذي يتسبب بدوره في كثير من المشكلات الاجتماعية، ويؤدي إلى تشويه المشهد الحضاري للمدينة، فضلًا عن المبالغة في الأجرة، وكثيرًا ما ارتكبت به جرائم خطيرة كالقتل والخطف والسرقة والتحرش.

وذكرت الدراسة، أن عدم ترخيص التوك توك يعني عدم خضوع المركبات للفحص البيئي، أو اشتراطات المرور، وبالتالي أصبح مصدرًا متجدًدا لتلوث الهواء وتدمير البيئة، لا سيما في المناطق العشوائية التي تعاني بالفعل من مشكلات بيئية جمة، ويعاني قاطنوها أوضاعًا صحية وبيئية متدنية.

بدائل التعامل مع التوك توك في القاهرة

ذكرت الدراسة، نوعان من البدائل للتعامل مع مشكلة التوك توك في العاصمة، وهما:

1- البديل الأول: حظر سير التوك توك في محافظة القاهرة للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة وعلى تراث القاهرة التاريخية وذلك

للحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة.

2- البديل الثاني: تقنين أوضاع مركبات التوك توك داخل نطاق محافظة القاهرة والذي يتطلب ضرورة ترخيص التوك توك وإلزام سائقيه بعدم السير في الشوارع الرئيسية والسير في الشوارع الفرعية وإيجاد الآلية لرصد تحركات التوكتوك مع تطبيق النظم

التكنولوجية الذكية الحديثة ويمكن تنفيذ ذلك بالتعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال في تتبع مركبات التوك توك مثل التطبيقات المتبعة في التاكسي وبالتالي إمكانية رصد المخالفات وسحب التوك توك في حالة السير في الشوارع الرئيسية وإمكانية رصد المركبات التي لم يتم حصرها وتسجيل البيانات الخاصة بها.

وخلصت الدراسة إلى توصية بترجيح البديل الثاني، لتحقيق اعتبارات اقتصادية حيث يمكن رصد المخالفات وتطبيق قرار المحافظ بعدم السير في الشوارع الرئيسية وضرورة ترخيص التوك توك وتسجيل بيانات كل مركبات التوك توك الموجودة بالمحافظة، واعتبارات اجتماعية بتوفير فرص عمل للعاملين على التوك توك مع الالتزام بقوانين المرور وقرارات المحافظ، واعتبارات زمنية حيث يسهل تطبيق القانون والالتزام بقرارات المحافظ في مدة زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا النقل الذكي الحديث لرصد أي مخالفات بسهولة ودون تدخل العامل البشري.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أهمية ربط التوك توك بمشروع السرفيس في المحافظات مع عمل مواقف لهما ومنع الصبية من قيادته وإصدار بطاقة لكل سائق توضع على زجاج التوك توك، وعمل لوحات معدنية لكل توك توك، وتحديد عدد الركاب داخل التوك توك.

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