مفاجأة جديدة بشأن سارة خليفة.. الإعلاميين: منتحلة صفة وتُعاقب جنائيًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن سارة خليفة المتهمة في قضية الاتجار بالمخدرات ليست إعلامية لأنها غير مقيدة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح لمزاولة المهنة.

وأضاف "سعدة"، في بيان، الإثنين، أنه وفقًا للقانون وتحديدًا المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام، فالإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين وعليه فإن سارة خليفة منتحلة صفة إعلامية وهي جريمة يعاقب عليها القانون جنائيًا بالحبس وفقًا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

وقال نقيب الإعلاميين: لدينا ملف كبير نعمل عليه من سنوات وهو ملف منتحلي صفة إعلامي والكيانات الوهمية وقطعنا فيه شوطًا كبيرًا وقدمنا الكثيرين من هؤلاء للجهات المختصة وأغلقنا الكثير من الكيانات الوهمية في القاهرة والمحافظات.

وأهاب نقيب الإعلاميين، بالوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص أن يمارس نشاطًا إعلاميًا بها بالمخالفة للقانون، وأن الوسيلة التي تقترف هذا تعاقب وفقًا للمادة 89 من قانون النقابة سالف الذكر بالغلق والغرامة.

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