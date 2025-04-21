صور.. افتتاح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة في مصر القديمة

كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشاركته المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع حيث افتتح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة بحي مصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة، على توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال العمل على زيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، وإنشاء الحدائق العامة لتكون متنفسًا لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

تبلغ مساحة الحديقة 5000 م2، وتعد بمثابة متنفس أخضر للمنطقة الجنوبية، حيث تخدم أحياء مصر القديمة، والخليفة، ويوجد بها منطقة لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى قاعة صيفية صغيرة للمناسبات.

شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى محمد البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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