مهلة 48 ساعة.. بيان عاجل من السياحة بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابًا دوريًا رقم (102) لسنة 2025 تتضمن تعليمات مهمة حول الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446 هجريًا، وذلك لتسريع إجراءات استخراج التأشيرات وتسليم حقائب جوازات السفر.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار.

وأشار الكتاب الدوري، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى أنه حتى تاريخ اليوم لم تقم بعض الشركات السياحية بإتمام الإجراءات اللازمة، مثل استخراج تأشيرات الحجاج، وإدراج بيانات الحجاج وبرامجهم على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، وكذلك على بوابة وزارة الداخلية للحج الموحدة، فضلًا عن عدم تسليم حقائب جوازات السفر.

مهلة 48 ساعة لإنهاء الإجراءات

وفي هذا السياق، ورد خطاب من وزارة السياحة والآثار يتضمن مهلة نهائية مدتها 48 ساعة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025، لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك رفع بيانات الحجاج على المنصات الإلكترونية الخاصة بالحج، وسرعة إصدار التأشيرات، وتسليم حقائب جوازات السفر.

لن يتم قبول طلبات تنظيم الحج من الشركات غير الملتزمة

وأكد الكتاب، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات التي لا تلتزم بهذه التعليمات، كما أشار إلى أنه لن يتم قبول طلبات تنظيم الحج من الشركات غير الملتزمة، مما قد يعرض مصالح الحجاج لخطر فقدان فرصة أداء مناسك الحج لهذا العام.

وفي ختام الكتاب، طالبت الغرفة الشركات السياحية المعنية بسرعة إتمام الإجراءات المذكورة لضمان حقوق الحجاج، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجميع لضمان سير العمل بشكل سليم في هذا الموسم الهام.