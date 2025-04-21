العظمى على القاهرة 39.. الأرصاد تعلن تفاصيل ذروة الطقس الحار غدا الثلاثاء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة، كما تنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 36 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

كما تسجل درجات الحرارة غدا 39 على القاهرة، والوجه البحري، ويكون يوم الثلاثاء هو ذروة ارتفاع الحرارة.

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