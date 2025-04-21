يوافق الجمعة.. رئيس مركز الفلك يكشف لمصراوي موعد عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد نصار:

كشف شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي، موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية والإسلامية.

وقال "عودة"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن يوم التحري لهلال شهر ذو الحجة سيكون الثلاثاء 27 مايو 2025، لافتًا إلى أن إمكانية رؤية الهلال ممكنة من معظم دول العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب.

وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 28 مايو وبالتالي يكون عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

وتابع: معظم الدول العربية تسير مع السعودية، ولكن أكثر من ثلثي العالم الإسلامي لا يسير مع السعودية في توقيت عيد الأضحى بخلاف من يذهب للحج، والذي يجب عليه الالتزام بالموعد كما تعلنه السعودية.

وأشار مدير مركز الفلك الدولي، إلى أن العيد في الدول أمر تحدث فيه الفقهاء وأبرزهم ابن تيمية وابن عثيمين، وقالوا إن شهر ذو الحجة شأنه شأن سائر الأشهر، موضحًا أن الناس لا تفرق بين العيد وبين الحج، فالعيد فُرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فُرض في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، وهذا يعني أن المسلمين عاشوا نحو 6 سنوات عيد بلا حج.

وواصل: معظم دول العالم الإسلامي عيدها يوم الجمعة 6 يونيو، وبعض الدول في اليوم التالي السبت، ومنهم بنجلاديش والهند وباكستان وقد تكون بروناي، لكن العالم العربي كله سيكون عيده يوم الجمعة 6 يونيو.

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