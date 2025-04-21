"العربية لحقوق الإنسان": البابا فرانسيس ساند الفلسطينيين في مواجهة الإبادة الجماعية

كتب- محمد نصار:

تقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للمنظمة، بالتعازي والمواساة للمواطنين العرب الكاثوليك وكل أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم في وفاة البابا فرانسيس الذي وافته المنية قبل ساعات.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن البابا الراحل لطالما كان شجاعًا وصادقًا في اتخاذ المواقف الإنسانية، وخاصة موقفه المساند للضحايا الفلسطينيين في محنتهم، ولعشرات الآلاف من الأطفال ضحايا الإبادة الجماعية في غزة وفلسطين، ولم يكترث بحسابات السياسة والعنصرية التي أبداها عديد من القادة الغربيين.

وأضاف "شلبي"، أن البابا فرانسيس لطالما أبدى حكمة ونفاذ بصيرة في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التي مر بها بعض أتباعه في بلدان عربية عانت حروبًا أهلية ونزاعات مسلحة داخلية، وعلى النحو الذي كان يحد من تراكم الخسارة ويؤسس لسلام يتجاوز المحن.

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