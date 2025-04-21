جهاز حدائق أكتوبر يعلن موعد قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 18 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن استكمال أعمال ربط خطوط المياه الجديدة على الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ومراعاة موعد الإجازات الحالية ومن ضمنها ربط الخط قطر ١٠٠٠ مم HDPE الجديد بجوار شركة سوميد والطريق البطء المؤدي لمشروع دار مصر على الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ مم GRP.

وأكد الجهاز أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية:

- قطع المياه علي مشروع دار مصر وأشجار سيتي.

- ضعف المياه وانقطاعها بمناطق المدينة (محور الشركات و٢٤٧ عمارة و١١٨٥ عمارة ودهشور وابني بيتك ٤).

وأكد الجهاز: قطع المياه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٥ من الساعة العاشرة مساء وحتى الثالثة عصرا يوم الأربعاء ٢٣/٤/٢٠٢٥.

وأشار الجهاز أنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الربط علي اكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والإستفادة بالعمل طوال ساعات الليل وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل ذروة الصيف.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة شاكرين حسن تفهمكم للأمر ولما يمثله من أهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة.