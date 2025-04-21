إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمد معروف

شهدت حديقة الأزهر، صباح الاثنين، إقبال كثيف من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، وسط أجواء من البهجة.

وحرصت الأسر على اصطحاب أبنائها إلى حديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم، وكانت من أبرز مظاهر الاحتفال "تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والترمس"، وممارسة كرة القدم.

ويعد شم النسيم من أقدم الأعياد التي عرفها المصريون، حيث تعود جذوره إلى الحضارة الفرعونية، ويحرص المصريون على الاحتفال به من خلال عدد من الطقوس التي تعكس ارتباطهم بالطبيعة وتفاؤلهم بموسم الربيع.

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