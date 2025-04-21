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لن تصدق التأثير.. باحث يؤكد أهمية تناول الليمون مع الفسيخ والرنجة لهذا السبب

12:31 م الإثنين 21 أبريل 2025

تناول الفسيخ

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كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد صبحي قشطة، باحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية، إن الليمون من أهم الأطعمة التي يتم تناولها في "شم النسيم"، سواء كان مع الأسماك أو في المشروبات.

وأضاف قشطة خلال نشرة طبية صحية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن الليمون يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي.

وأكد أن فيتامين C يساعد في تقوية جهاز المناعة وقد يكون له دور في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، كما أن الليمون يحتوي على الفلَافونويدات Flavonoids التي يمكن أن تساهم في تقليل الشوارد الحرة، وينبغي الحرص عند تناول بعض الأطعمة السمك مثل المملح الرنجة والفسيخ.

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محمد صبحي قشطة معهد البحوث الطبية، الفسيخ الرنجة شم النسيم الأسماك المملحة
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