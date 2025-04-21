قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة نسخ إلكترونية لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية لمسؤولي إحدى الجهات المحلية في محافظة الجيزة، بشأن إحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى القضاء العسكري.

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أنه في يوم 3 أبريل 2025 تم توجيه خطاب للجهات المعنية بشأن رصد تزايد حالات التعدي والبناء المخالف استغلالًا لإجازة عيد الفطر المبارك، وبناءً عليه صدر توجيه بإحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري.

وقالت المصادر رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء يتمثل في تحرير محاضر المخالفات، متضمنة مالك العقار، والمقاول المنفذ، وشركات الخرسانة الجاهزة، مع إيضاح موقف سابق التعدي إن وجد، والرقم القومي، وإخطار الوزارة لإعمال دورها في هذا الشأن.

زيادة التعديات ومخالفات البناء

اللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، قال إن هذا المقترح كان يتم دراسته بالفعل خلال الفترة الماضية من أجل إعادة تطبيقه مرة أخرى.

السكرتير العام المساعد للعاصمة، أضاف في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الإثنين، أن السبب في ذلك يرجع إلى تزايد معدلات المخالفات الخاصة بالبناء العشوائي المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، وخاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة.

وأشار اللواء حسام لبيب، إلى أنه بالنسبة لمخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح الجديد المُطبق حاليًا لا تخضع لهذا الأمر، حيث أنه تنظمها بنود قانون التصالح.

وشدد السكرتير العام المساعد، على أنه حتى هذه اللحظة لم تتلقى محافظة القاهرة أي توجيهات خاصة بهذا الأمر، معيدًا التأكيد على أن الأمر كان قيد الدراسة خلال الفترة الماضية.

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