بعد نقل ملكية 7 جراجات إلى أحد البنوك.. مصدر يكشف مصير أتوبيسات النقل العام

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بهيئة النقل العام بالقاهرة، مصير أتوبيسات الهيئة التي تم نقل ملكية الجراجات الخاصة بها إلى بنك الاستثمار القومي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن القرار الجمهوري الصادر برقم 160 لسنة 2025 تضمن إزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أن الأراضي تشمل: جراج ترام العباسية، جراج وورش ترام بورسعيد، جراج ترام حلوان، جراج أتوبيس بورسعيد، أرض المنيب، جراج الجيزة، جراج الملاكي بسراي القبة.

وأكد المصدر، أن هناك بعض الأراضي الخالية من الأتوبيسات مثل ترام العباسية وترام حلوان وترام بورسعيد، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي لن يشكل أزمة بالنسبة لأتوبيسات الهيئة.

وأشار المصدر، إلى أنه بالنسبة لباقي الجراجات العاملة بالفعل، سيتم نقل الأتوبيسات منها إلى جراجات أخرى بديلة من المملوكة للهيئة.

وشدد المصدر، على أن هذا القرار صدر في إطار تسوية مديونيات مستحقة على هيئة النقل العام، حيث أنه وفي موعد استحقاق هذه الديون لم تستطع الهيئة السداد، وبذلك تم التفكير في نقل بعض أصولها إلى الجهات الدائنة.

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