نشرة التوك شو| استبدال منظومة الرسوم المتعددة بضريبة موحدة وحالة من الجدل حول الحجاب والمواريث

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

جمعية الضرائب المصرية: قانون جديد يوضح آليات الضريبة بالمناطق الحرة

أشاد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المستثمرين، مؤكدًا على توجيهاته بتنفيذ الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمامهم.

وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أن المستثمرين يركزون بشكل أساسي على احتساب التكلفة الإجمالية للمنتج، وهو ما يتطلب وضوحًا وشفافية في الإجراءات الضريبية.

لميس الحديدي عن قضية المنتجة سارة خليفة: دي نهاية الطريق السريع للمال

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة بتهمة الاتجار بالمخدرات، قائلة: "الغريب مش في وجود عصابة، لكن في الفتاة الحسناء سارة خليفة اللي بيتزعم العصابة".

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن سارة، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت شخصية معروفة في الأوساط الإعلامية، وارتبط اسمها بلاعب شهير.

خبير عسكري: المناورات المشتركة للجيش المصري رسالة ردع قوية

أكد اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، تمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الردع المصرية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح اللواء سالم أن هذه المناورات تحمل دلالات وأهمية كبيرة في تعزيز الأمن القومي المصري.

أحمد كريمة يرد على الهلالي: الحجاب ثابت والمواريث ليست "ماسورة صرف صحي"

شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والمواريث.

خلال برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس" وصف كريمة تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مؤكدًا على ثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين.

محمود محيي الدين يرسم خارطة طريق لمصر لمجابهة الحرب التجارية العالمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية أن تكون مصر عضوًا فاعلًا في مختلف التجمعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية حول العالم، وعلى رأسها التكتلات العربية والأفريقية والمتوسطية وتجمع الآسيان، لما تمثله هذه التجمعات من فرص كبرى لدول نامية تحولت اقتصاديًا.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح الدكتور محيي الدين أن دولًا مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، الأعضاء في الآسيان، اتبعت نهجًا براجماتيًا مثاليًا في تعاملاتها الاقتصادية، وتسعى لتحقيق مصالح مشتركة وتفعيل قنوات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، وهو ما يمثل نموذجًا جيدًا لمصر.

محمود محيي الدين: قرارات ترامب "غير الموفقة" قد تحمل في طياتها فوائد محتملة

دعا الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث أمين الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدول العربية إلى إعادة النظر في وجهة استثماراتها الخارجية بهدف تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي مشترك فيما بينها.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أشار الدكتور محيي الدين إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، والتي أسفرت عن حزمة من الاستثمارات المشتركة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل التغيرات العالمية.