تكريم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل في مؤتمر ماسبيرو للدراما

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) والمقرر عقده في مبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو غدًا الثلاثاء، مشاركة عدد كبير من الكتاب والمخرجين والفنانين والعاملين في حقل الإنتاج.

وبحسب بيان الهيئة سيشهد المؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين و سيتم منح (وسام ماسبيرو للإبداع) إلي الفنانين الكبار : سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي .

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية ، وجلستين للحوار والنقاش. وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن عودة ماسبيرو للإنتاج وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج وقد أشار الكاتب أحمد المسلماني في اجتماع لجنة الدراما مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي بدء استعداد الهيئة لإنتاج مسلسل عن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

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