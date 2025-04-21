إعلان

تكريم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل في مؤتمر ماسبيرو للدراما

08:00 ص الإثنين 21 أبريل 2025

ماسبيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) والمقرر عقده في مبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو غدًا الثلاثاء، مشاركة عدد كبير من الكتاب والمخرجين والفنانين والعاملين في حقل الإنتاج.

وبحسب بيان الهيئة سيشهد المؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين و سيتم منح (وسام ماسبيرو للإبداع) إلي الفنانين الكبار : سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي .

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية ، وجلستين للحوار والنقاش. وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن عودة ماسبيرو للإنتاج وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج وقد أشار الكاتب أحمد المسلماني في اجتماع لجنة الدراما مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي بدء استعداد الهيئة لإنتاج مسلسل عن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو سميرة أحمد رشوان توفيق محمد فاضل الهيئة الوطنية للإعلام مؤتمر ماسبيرو للدراما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقسيم وقت الزوج.. تصريحات مثيرة لأول مدربة لتعدد الزوجات

إعلان

إعلان