نشرة منتصف الليل| طرح شقق بمشروع ديارنا.. وعباس شومان يرد على سعد الهلالي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

بعد إيقافه.. الدكتور جودة عواد يستغيث بالرئيس السيسي: "انا مظلوم" - (فيديو)

وجه الدكتور جودة عواد، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: أنا دكتور محترم ويستغيث بالرئيس السيسي".

وقال جودة عبر فيديو على موقع "تيكتوك"، أنا دكتور محترم وحصلت على دكتوراه في المناعة والتغذية، واقدم محاضرات في القوات المسلحة والشؤون المعنوية وبحب بلدي جدا.

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شقق "ديارنا".. الإسكان تطرح وحدات بمقدم 200 ألف والسداد على 5 سنوات

بدأت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، في إجراءات حجز مشروع ديارنا للإسكان المتوسط والذي يتواجد في 14 مدينة جديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية مطروحة للحجز الآن حتى 15 مايو المقبل.

مقدم الحجز في مشروع ديارنا، 200 ألف جنيه لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي المعلنة وقت التعاقد + 2.5%.

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تحذير لهذه الفئات من الأسماك المملحة بشم النسيم.. وهذه بدائل صحية

حدد الدكتور السيد بيومي، رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، الفئات الأكثر عرضة للخطر من تناول الأسماك خصوصا الرنجة والفسيخ خلال شم النسيم، حيث يجب على الحوامل، الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب تناول الأسماك المملحة أو استشارة الطبيب أولًا.

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جدل الحجاب| عباس شومان يرد على سعد الهلالي: "فرض"

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن القول بأن الحجاب لم يذكر إلا كشرط لصحة الصلاة غير صحيح.

وأضاف شومان عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، أن الحجاب فرض لذاته ولذا شرط لصحة الصلاة كستر العورة.

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