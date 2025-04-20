تقسيم وقت الزوج.. تصريحات مثيرة لأول مدربة لتعدد الزوجات

كتب- محمد شاكر:

في ظهور تلفزيوني لافت، أثارت حفصة رزقي، مدربة علاقات زوجية متخصصة في قضايا التعدد، نقاشًا مجتمعيًا حول تجربتها الشخصية.

فقد صرحت في برنامج "أنا غير" بأنها زوجة ثانية وتستعد لزواج زوجها من صديقتها المقربة، بل وكانت هي من عرّفهما ببعض.

ودافعت رزقي عن دور الزوجة الثانية، مشيرة إلى أنها قد تكون أكثر فهمًا من الزوجة الأولى.

كما تناولت قضية تدخل بعض الزوجات الأوليات لإفشال الزواج الثاني، وأكدت أن المشكلة تكمن في عدم التقبل لا في التعدد ذاته.

وتطرقت إلى تحديات تنظيم الوقت والغيرة، وأهمية الدعم النفسي للزوجات في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الزوجة الثانية تتعلق بعدد أيام المبيت معها، وعدم قدرتها في البداية على تقبّل الغيرة أو التحكم في مشاعرها تجاه الزوجة الأولى، لكنها شددت على أهمية التدريب النفسي وتغيير القناعات لتجاوز هذه المرحلة.

ولفتت إلى أن تجربتها في تقسيم وقت زوجها بينها وبين زوجته الأولى، حيث يقضي مع كل منهما 38 ساعة أسبوعيًا.

ودافعت عن دور الزوجة الثانية، مؤكدة أنها قد تكون أكثر تفهمًا من الزوجة الأولى، وانتقدت محاولات بعض الزوجات الأوليات لإفشال الزيجات الثانية.

وكشفت حفصة عن وجود تمارين نفسية وتدريبات متخصصة لتغيير قناعات الزوجات، ومساعدتهن على تقبّل وجود زوجة أخرى في حياة الزوج، مشيرة إلى أن "الحب والإخلاص مش حكر على الزوجة الأولى، والزوجة الثانية ممكن تعيش حياة مستقرة فيها مشاعر جميلة جدًا".

وتقدم حفصة رزقي دورات تدريبية لمساعدة الزوجات على التعايش مع التعدد، وتشدد على أن الحب والإخلاص لا يقتصران على الزوجة الأولى.

كما تسعى لمساعدة الأسر على التعامل مع غيرة الأبناء الناتجة عن التعدد، وتؤكد أن الزوجة الثانية ليست سببًا للخراب دائمًا.

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