لميس الحديدي عن قضية المنتجة سارة خليفة: دي نهاية الطريق السريع للمال

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة بتهمة الاتجار بالمخدرات، قائلة: "الغريب مش في وجود عصابة، لكن في الفتاة الحسناء سارة خليفة اللي بيتزعم العصابة".

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON. وأوضحت الحديدي أن سارة، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت شخصية معروفة في الأوساط الإعلامية، وارتبط اسمها بلاعب شهير.

وأكدت الحديدي أن التهم الموجهة إلى سارة خليفة تشمل الجلب والاتجار، وليس مجرد التعاطي، مما قد يعرضها لعقوبات قاسية تصل إلى الإعدام، مشيرة إلى أن "دي نهاية الطريق السريع للمال سجن أو إعدام".

وأشادت بجهود وزارة الداخلية وقطاع مكافحة المخدرات في هذه الضربة الأمنية، التي تظهر دقة المتابعة في القضاء على شبكات الاتجار.