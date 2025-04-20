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بعد إيقافه.. الدكتور جودة عواد يستغيث بالرئيس السيسي: "انا مظلوم" - (فيديو)

10:15 م الأحد 20 أبريل 2025

الدكتور جودة عواد

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كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور جودة عواد، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: أنا دكتور محترم ويستغيث بالرئيس السيسي".

وقال جودة عبر فيديو على موقع "تيكتوك"، أنا دكتور محترم وحصلت على دكتوراه في المناعة والتغذية، واقدم محاضرات في القوات المسلحة والشؤون المعنوية وبحب بلدي جدا.

وتابع: وقع عليه ظُلم بين، نتيجة أن بعض القنوات الفضائية أخذت صورتي وقامت بتركيب صوت عليها وبدأت تبيع منتجات طبية، وأنا تقدمت ببلاغ للنائب العام والمسؤولين عن الإعلام والرقابة الدوائية".

وأشار إلى أنه وقع عليه ظلم بين بعد قرار النقابة بإيقافه سنة عن العمل، مطالبا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل.

@drgoudaawwad

استغاثة للرئيس.

♬ الصوت الأصلي - دكتور جودة محمد عواد

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جودة عواد المناعة والتغذية
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