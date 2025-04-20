أحمد كريمة يرد على الهلالي: الحجاب ثابت والمواريث ليست "ماسورة صرف صحي"

كتب- حسن مرسي:

شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والمواريث.

خلال برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس" وصف كريمة تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مؤكدًا على ثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين.

وفي تعليقه على الحجاب، أوضح الدكتور كريمة أن تغطية رأس المرأة من الناصية حتى نهاية الرأس وما بين الأذنين أمر واجب شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها"، مشددًا على أن الحجاب من الثوابت الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد العقلي البشري.

أما فيما يتعلق بالميراث، فقد أكد أستاذ الفقه المقارن على عظمة التشريع الإسلامي الذي يجمع بين الثابت والمتغير.

وأوضح أن الميراث من الثوابت التي وردت نصوص قطعية بشأنها في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، وأنه لا يجوز لأحد التدخل فيها أو المطالبة بتعديلها، معقبًا: "هذه الموضوعات ليست موضوع للنقاش والمواريث ليست قرار شعب كما قال، لإنها ليست ماسورة صرف صحي يتم تركيبها في ميدان التحرير".

وأكد على أن "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها".