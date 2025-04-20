محمود محيي الدين يرسم خارطة طريق لمصر لمجابهة الحرب التجارية العالمية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية أن تكون مصر عضوًا فاعلًا في مختلف التجمعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية حول العالم، وعلى رأسها التكتلات العربية والأفريقية والمتوسطية وتجمع الآسيان، لما تمثله هذه التجمعات من فرص كبرى لدول نامية تحولت اقتصاديًا.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح الدكتور محيي الدين أن دولًا مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، الأعضاء في الآسيان، اتبعت نهجًا براجماتيًا مثاليًا في تعاملاتها الاقتصادية، وتسعى لتحقيق مصالح مشتركة وتفعيل قنوات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، وهو ما يمثل نموذجًا جيدًا لمصر.

وفيما يتعلق بمستقبل الدولار، أشار الدكتور محيي الدين إلى تراجعه النسبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي العالمي من 70% إلى 60%، معتبرًا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة قد تضعف من مكانته وتزيد من الشكوك حول استمراره كعملة مهيمنة.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد بديل قوي للدولار، حيث لا يزال اليورو يمثل 20% فقط من الاحتياطي العالمي، واليوان الصيني ضعيف نسبيًا بنسبة تتراوح بين 3 و 4.5%.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا نحو تنويع سلة العملات في الاحتياطيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في بدائل مثل الذهب والفضة، لكنه استبعد ظهور عملة موحدة لتجمع البريكس في الأجل القريب، معتبرًا أن أهمية البريكس تكمن في مكوناته وعلاقاته الثنائية والتنسيق في بعض المواقف، مرجحًا أن يكون لعملات منفردة مثل اليوان الصيني دور متزايد بعد رقمنته.

وأكد الدكتور محيي الدين على أن مصلحة مصر تقتضي أن تكون فاعلة ومهمة في أي تجمع اقتصادي لتحقيق التوازن المطلوب.