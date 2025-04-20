محمود محيي الدين: قرارات ترامب "غير الموفقة" قد تحمل في طياتها فوائد محتملة

كتب- حسن مرسي:

دعا الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث أمين الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدول العربية إلى إعادة النظر في وجهة استثماراتها الخارجية بهدف تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي مشترك فيما بينها.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أشار الدكتور محيي الدين إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، والتي أسفرت عن حزمة من الاستثمارات المشتركة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل التغيرات العالمية.

وأكد أنه تابع باهتمام بالغ العديد من الزيارات المتبادلة، سواء تلك التي استقبلتها مصر من رؤساء تونس وإندونيسيا وسنغافورة - الأعضاء البارزين في مجموعة الآسيان ذات النمو المرتفع والمهتمة بمصر والعالم العربي - أو الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دول خليجية شقيقة.

وأشار إلى أهمية العلاقات التاريخية التي تربط مصر بفرنسا، الدولة المتوسطية العضو في مجموعة الدول السبع.

واعتبر الدكتور محيي الدين أن الإجراءات التجارية "غير الموفقة" التي تتخذها الولايات المتحدة قد تحمل في طياتها فوائد محتملة إذا أحسنت الدول العربية استغلالها في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل والارتقاء بالإنتاجية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.

وشدد على أهمية استغلال هذه الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا إقليميًا متزايدًا نحو التكامل، وأن التركيز على بناء علاقات اقتصادية قوية قائمة على التجارة والاستثمار والتعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.