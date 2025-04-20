جدل الحجاب| عباس شومان يرد على سعد الهلالي: "فرض"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن القول بأن الحجاب لم يذكر إلا كشرط لصحة الصلاة غير صحيح.

وأضاف شومان عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، أن الحجاب فرض لذاته ولذا شرط لصحة الصلاة كستر العورة.

وتابع: "ستر العورة فرض لذاته ولذا شرط في الصلاة".

وكان الدكتور سعد الهلالي قد رأيه حول قضية الحجاب، مؤكدًا أن عبارة "الحجاب" بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليست موجودة بصورة مباشرة في القرآن الكريم، وإنما هي استنباط وتفسير من قبل العلماء.

خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أوضح الهلالي المقصود بـ "الحجاب"، مستفسرًا عن سياقات مختلفة تتعلق بالمرأة المعنية.

وتساءل: "الحجاب إيه؟ حجاب المرأة ولا حجاب الرجل؟ المرأة المحرم ولا المرأة الأجنبية؟ المرأة الحرة ولا المرأة الأمة؟ المرأة الصغيرة ولا المرأة الكبيرة؟ المرأة المتجلة على مذهب الشافعية على مذهب المالكية ولا المرأة غير المتجلة الشابة؟ ولا قولي المرأة أنهي امرأة؟ المرأة القاعدة من القواعد؟ أي امرأة".