موعد ومكان جنازة زوج الإعلامية سناء منصور

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رحل عن عالمنا الدكتور محمد نبيل سالم زوج الإعلامية القديرة سناء منصور .

ومن المقرر تشييع جنازة زوج الإعلامية سناء منصور غدًا الإثنين، بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة الشيخ زايد.

وكتب أحد المقربين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله دكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارزق أهله الصبر والسلوان".