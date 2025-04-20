مدير مكافحة الإدمان يكشف حقيقة تحليل المخدرات العشوائي للمواطنين

كتب- حسن مرسي:

نفى عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صحة الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الصندوق بإجراء تحاليل مخدرات عشوائية للمواطنين في الشوارع ومحطات المترو، مؤكدًا أن تحاليل المخدرات التي يجريها الصندوق تتم وفقًا للقانون وتستهدف فئات محددة.

وأوضح عثمان، خلال تصريحاته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يركز في تحاليله على العاملين في الجهاز الحكومي والمرافق ذات النفع العام، وذلك تطبيقًا للقانون المنظم لهذا الأمر.

وأشار إلى وجود تحاليل أخرى تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفقًا لقانون المرور، وتستهدف سائقي الحافلات بأنواعها المختلفة لضمان سلامة الطرق.

وشدد مدير صندوق مكافحة الإدمان على عدم وجود أي تحاليل عشوائية للمواطنين، واصفًا ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بأنه "كلام غير صحيح ومجرد شائعات".

وطمأن المواطنين بأنهم ليسوا هدفًا لتحاليل مفاجئة في الأماكن العامة، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في فحص موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تم إجراء تحاليل لأكثر من مليون موظف.

وكشف عن نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى أقل من 1% خلال نحو 6 سنوات، مما يعكس نجاح البرامج الوقائية والعلاجية.

وأكد أن الصندوق يتعامل بسرية ويوفر العلاج المجاني لأي موظف متعاطي للمخدرات يتقدم للعلاج طواعية، مشيرًا إلى أن القانون لا يقع عليه في هذه الحالة.