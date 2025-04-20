حدث في 8 ساعات| موعد انتهاء موجة الحرارة.. وأماكن شقق محدودي الدخل في الطرح الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال السيد الرئيس - عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "أبناء مصر الأقباط.. أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها.

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صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأجواء الحالية حار؛ لكنه يعود إلى البرودة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت غانم، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، بشأن توقيت تخفيف الملابس: الناس حاليًّا تقدر تصيِّف في النهار؛ لكن في الليل يُنصح بارتداء ملابس بـ"كُم أو قطعتَين"، لأن لا تزال هناك برودة، وتظهر في فترات الليل أو الصباح الباكر، وموجة الحر الحالية تنتهي صباح الأربعاء المقبل.

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تحذير لهذه الفئات من الأسماك المملحة بشم النسيم.. وهذه بدائل صحية

حدد الدكتور السيد بيومي، رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، الفئات الأكثر عرضة للخطر من تناول الأسماك خصوصا الرنجة والفسيخ خلال شم النسيم، حيث يجب على الحوامل، الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب تناول الأسماك المملحة أو استشارة الطبيب أولًا.

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أماكن شقق محدودي الدخل في الطرح الجديد بـ"سكن لكل المصريين 7"

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الطرح الجديد للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، للمواطنين محدودي الدخل.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية).

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بعد أزمة بلبن.. توجيهات مشددة من الحكومة تجاه المخالفين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما أثير بشأن استهداف سلسلة محلات "بـ لبن"، و"وهمي"، و"كنافة وبسبوسة"، و"كرم الشام"، بشكل متعمد خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة تشن حملات تفتيشية مستمرة خلال الفترة الأخيرة ومنذ ما يتجاوز شهر تقريبًا على مستوى جميع المحافظات.

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قرار "ساعة الرضاعة" يثير جدلًا في التأمين الصحي.. ما الأسباب؟

أثار قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن "ساعة الرضاعة" للعاملات المتعاقدات جدلًا داخل أروقة الفروع والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، بعد صدور منشور إداري يقضي بعدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، التي تُمنح عادة للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن.

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"معلومات الوزراء": تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة).

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السيسي يوفد مندوبًا للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أحمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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