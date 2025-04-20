بعد استغاثته على فيسبوك.. وزير الصحة يوجه بنقل طبيب إلى معهد ناصر لتلقي العلاج

كتب - أحمد جمعة:

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل الطبيب محمد حسين فياض إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجّه بتوفير الفحص الدقيق من قِبل فريق طبي متخصص، وفق بيان صدر اليوم الأحد.

وكان الطبيب محمد حسين قد وجّه استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار، بالتدخل لمساعدته في العلاج.

وقال عبر حسابه على فيسبوك: "من ٧٠ يومًا لم أرَ بيتي سوى ٥ أيام، أي ٦٥ يومًا بين العمليات والعنايات المركزة. صرفتُ معظم أموالي على المستشفيات الخاصة والحكومية".

وأضاف: "أعاني من آلام قوية جدًا. لديّ تهتك في عضلات البطن، وثقبان في الأمعاء يصبّان سوائل إلى خارج البطن، وهذا يُرى بالعين المجرّدة، لدرجة أنني أعزل أمعائي عن الهواء بشاش معقّم، وفوقه شاش كبير أغيّره كل ساعة، لأن المعدة تفرز الأحماض باستمرار.

وبما أنني مبتلى بتهتك في عضلات البطن وثقوب سطحية في الأمعاء، فإن بطني تفرز سوائل حامضية مؤلمة (حمض HCL)".

وتابع: "هذا الحمض حارق جدًا، وعندما يلامس الجلد يكون تأثيره كـ"مياه النار"، ويسبب التهابات عنيفة".