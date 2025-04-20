الطفل أحمد الهاشمي يعزف ألحان عيد القيامة بالكاتدرائية

كتب- عمرو صالح:

عزف الطفل الإماراتي أحمد الهاشمي، اليوم الأحد، لحن القيامة أثناء تواجده بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ضيافة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك ضمن احتفالات عيد القيامة صباح اليوم.

وأثنى البابا تواضروس، على مهارة وتميز الموهوب أحمد في العزف، ودعا الحاضرين إلى الإنصات إلى عزفه، وعقب انتهائه من أداء المقطوعات الموسيقية، حَيَّاه البابا وقدم له هدية تذكارية، كما أهدى الطفل الإماراتي الموهوب قداسته هدية تذكارية أيضًا.

وتحدثت إيمان العليلي والدة أحمد وهي إماراتية الجنسية لها أصول مصرية، مشيرة إلى أن نجلها لديه أعراض اضطراب طيف التوحد، واكتشف أسرته ميله نحو الموسيقى، فشجعته على تعلمها، حيث تبناه وآمن بموهبته مدرب الموسيقى المصري بيشوي حسام مما أسهم في حدوث تطور إيجابي كبير في علاج حالته، ولفتت والدة إلى أن نجلها حصل على العديد من الجوائز الدولية في مجال الموسيقى بفضل موهبته وجهود مدربه.

ووفاءً من أحمد لمدربه "بيشوي حسام" طلب أن يأتي إلى مصر ويشارك في احتفالات عيد القيامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأمر الذي قابله قداسة البابا بترحاب كبير.

وأعاد قداسة البابا الإشادة بأحمد مثنيًا على الروابط القوية التي تربط بين مصر والإمارات، وأشار إلى زيارة قداسته للإمارات ولقائه الطيب مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.