نتائج مسابقة الدكتورة نوال عمر الصحفية لعام 2024

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي، التي تُنظم تحت رعاية مؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين، عن نتائج مسابقة هذا العام، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في مؤسسة الأهرام يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025م.

وكانت المسابقة قد جرت تحت عنوان "حرب الشائعات ودور المرأة في التوعية".

وبحسب بيان النقابة فاز بالجائزة الأولى: فريق عمل: (مى سعودى - مها صلاح الدين ـ عبد الرحمن محرز ـ نورهان غنيم ـ روان طلعت ـ رنا شوقي ـ أنس علام) تم نشره في صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الشائعات.. كفوا عن التضليل" عن الملف القيّم والشامل، الذي تناولت فيه الشائعات من مختلف الجوانب، ما هو سياسي، أو اقتصادي، أو فني ورياضي، وكيفية مقاومتها من جانب المواطنين.

الجائزة الثانية: فاز بها حاتم محمود نعام عن موضوعه القيّم المنشور في صحيفة "أخبار اليوم"، الذي تناول فيه كل ما يتعلق بالشائعات، ابتداءً من التعريف اللغوي، ثم النفسي، وأهدافها والتداعيات، التي يمكن أن تترتب عليها في الإضرار بالمجتمع.

الجائزة الثالثة: فازت بها مروة المتولي عن موضوعها القيّم المنشور في "البوابة نيوز" تحت عنوان "سيدات من ذهب" قدمت من خلاله نماذج ناجحة لسيدات مصريات وعربيات أجانب، وقدمت قصصًا ملهمة لمحاربات قاومن بكل قوة أمراضًا وحققن نجاحًا، أكدن من خلاله أن المرأة قادرة على تجاوز كل التحديات، وفتح آفاق جديدة.

الجائزة الرابعة: حصل محمد حسن مختار على جائزة تقديرية خاصة عن الملف، الذي نشره في مجلة "الأهرام الاقتصادي" و"لغة العصر"، تحت عنوان "الوجه الآخر للسوشيال ميديا".

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