السيسي يوفد مندوبًا للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد
04:48 م الأحد 20 أبريل 2025
كتب- محمد نصار:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أحمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
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