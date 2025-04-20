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السيسي يوفد مندوبًا للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد

04:48 م الأحد 20 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أحمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مندوب تهنئة عيد القيامة المجيد
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