سلامة الغذاء: تصدير 215 ألف طن مواد غذائية في أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4410 رسائل بنحو 215 ألف طن لعدد 1385 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف خضروات وفاكهة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة وذلك خلال الأيام من 12 إلى 18 أبريل.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ 14 لعام 2025، عن الفترة من 12 إلى 18 أبريل، أن البطاطس مازالت تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن ثم البصل الطازج بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنفا بنحو 70 ألف طن.

وأضافت أن الموالح تتصدر قائمة الفواكة المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 42 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 20 ألف طن، ثم فاكهة متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنفا بنحو 65 ألف طن، موضحة أن السودان وروسيا والسعودية وهولندا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 194 دولة مستوردة.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول الفترة الماضية في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 830 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 610 رسائل، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 600 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2360 رسالة بنحو 416 ألف طن لعدد 966 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 275 صنفا من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وفول عريض، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا، مضيفة أن ميناء الإسكندرية مازال يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 990 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 475 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالى 262 رسالة.

ولفتت إلى عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – بلغ 1162 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 190 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 63 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 88 مستوردا.

وأوضحت أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغ 45 زيارة، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي ويجري إدراج محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3130 إذن تصدير لحاصلات زراعيه لعدد 1551 شركة مصدرة.

وأضافت أنه تم إصدار 810 شهادات صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي ،حيث سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 49 منتجًا و9 شركات و 4 مصانع ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 334 منتجًا جديدًا، وأصدرت 2 شهادة بيع حر.

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