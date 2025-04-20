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"الغرف السياحية": جولات تدريبية للمرشدين السياحيين لتوحيد سرد القصص التاريخية

04:28 م الأحد 20 أبريل 2025

الدكتور حسام هزاع

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القاهرة (أ ش أ):

أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام هزاع، اليوم الأحد، أن المرشدين السياحيين المصريين محترفين وعلى دراية بعلم المصريات وإدارة البرنامج السياحي منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن تنظيم المتحف المصري الكبير جولات تدريبية للمرشدين السياحيين لتعريفهم بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به وبقاعات العرض الرئيسية سيتم من خلال أمناء المتحف.

وقال "هزاع"، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن المرشدين الذين يعملون مع جميع الشركات السياحية سيحصلون على الدورة التدريبية الخاصة بالمتحف الكبير، ليتمكنوا من تقديم شرح واف للأثار المصرية القديمة، وذلك لتوحيد وتسلسل سرد القصص التاريخية بين جميع المرشدين السياحيين، وخاصة للبرامج السياحية الكبيرة سواء مجموعات سياحية أو فردية.

وشدد على ضرورة مراعاة عنصر الوقت أثناء الزيارة لوجود عدة برامج خلال اليوم الواحد لكل مجموعة سياحية، والالتزام بضوابط وتسلسل فترة الزيارة للمتحف لتفادي تأخير أى فوج سياحي عن موعده بأي موقع أثري أخر.

يذكر أن هيئة المتحف المصري الكبير قد بدأت منذ فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا، حيث تستقبل زائريها طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

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الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع المرشدين السياحيين المتحف المصري الكبير
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