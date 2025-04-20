قرار "ساعة الرضاعة" يثير جدلًا في التأمين الصحي.. ما الأسباب؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن "ساعة الرضاعة" للعاملات المتعاقدات جدلًا داخل أروقة الفروع والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، بعد صدور منشور إداري يقضي بعدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، التي تُمنح عادة للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية، في خطابها الموجه إلى مديري الفروع والمستشفيات والعيادات، أنه تم الحصول على رأي قانوني من السلطة المختصة، وانتهى إلى عدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو التشغيل اليومي في الحصول على ساعة رضاعة، لعدم انطباق شروط الفترات الإضافية عليهن.

كما انتهى الرأي القانوني إلى جواز منح الساعة للعاملات المتعاقدات بعقود الفترات أو اليومية فقط في حال رغبة جهة العمل في تقليل عدد ساعات التعاقد اليومي، شرط عدم المساس بالأجر المستحق أو تقليص ساعات العمل المفروضة بموجب العقد.

وطالب عدد من العاملات بنظام الساعات أو العقود اليومية، بضرورة إعادة النظر في هذا البند، معتبرين أن حرمانهن من "ساعة الرضاعة" يُعد إجحافًا في حقهن، ويتعارض مع مبدأ المساواة في ظروف العمل، لا سيما وأن احتياجات الأمومة لا تختلف باختلاف نوع التعاقد، مطالبين رئاسة الهيئة بإدخال تعديلات على هذا القرار.

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