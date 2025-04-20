إعلان

قرار "ساعة الرضاعة" يثير جدلًا في التأمين الصحي.. ما الأسباب؟

04:11 م الأحد 20 أبريل 2025

الهيئة العامة للتأمين الصحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:

أثار قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن "ساعة الرضاعة" للعاملات المتعاقدات جدلًا داخل أروقة الفروع والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، بعد صدور منشور إداري يقضي بعدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، التي تُمنح عادة للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية، في خطابها الموجه إلى مديري الفروع والمستشفيات والعيادات، أنه تم الحصول على رأي قانوني من السلطة المختصة، وانتهى إلى عدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو التشغيل اليومي في الحصول على ساعة رضاعة، لعدم انطباق شروط الفترات الإضافية عليهن.

كما انتهى الرأي القانوني إلى جواز منح الساعة للعاملات المتعاقدات بعقود الفترات أو اليومية فقط في حال رغبة جهة العمل في تقليل عدد ساعات التعاقد اليومي، شرط عدم المساس بالأجر المستحق أو تقليص ساعات العمل المفروضة بموجب العقد.

وطالب عدد من العاملات بنظام الساعات أو العقود اليومية، بضرورة إعادة النظر في هذا البند، معتبرين أن حرمانهن من "ساعة الرضاعة" يُعد إجحافًا في حقهن، ويتعارض مع مبدأ المساواة في ظروف العمل، لا سيما وأن احتياجات الأمومة لا تختلف باختلاف نوع التعاقد، مطالبين رئاسة الهيئة بإدخال تعديلات على هذا القرار.

التأمين الصحي

اقرأ أيضًا:

بعد أزمة بلبن.. توجيهات مشددة من الحكومة تجاه المخالفين

الطقس غدًا الإثنين 21 أبريل.. الأرصاد: أجواء حارة وشبورة ورياح

جدل الميراث| الهلالي يطالب باستفتاء والأزهر يصدر بيانا.. ومحامية: "اكتبوا وانتوا عايشين"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للتأمين الصحي ساعة الرضاعة الوحدات الطبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا