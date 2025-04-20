بالصور.. بيت الزكاة يستكمل حملة دعم حفظة القرآن الكريم في قرى قنا الأكثر احتياجًا

كتب- أحمد السعداوي:

واصل بيت الزكاة والصدقات حملته لدعم حفظة القرآن الكريم، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضمن برنامج "تحفيظ القرآن الكريم"، وتهدف إلى تشجيع حفظة القرآن في القرى الأكثر احتياجًا.

ووصلت الحملة -بعد انطلاق المرحلة الأولى منها في محافظة سوهاج- إلى محافظة قنا، ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية المناطق الأشد احتياجًا؛ دعمًا لنشر العلم وتعزيز القيم الدينية الأصيلة في المجتمع المصري.

وتشمل الحملة توزيع مصاحف وأدوات كتابية وملابس وأحذية وحلوى للأطفال بحلقات تحفيظ القرآن الكريم؛ بما يهيئ بيئة محفزة لهم تساعدهم على حفظ القرآن وتنمية وعيهم الديني والمعرفي.

وأوضح البيان الصادر عن "بيت الزكاة والصدقات"، اليوم الأحد، أن دعم حفظة القرآن الكريم نابع من الإيمان بعظمة هذا الكتاب، وفضله الذي لا يضاهيه فضل، فمن داوم على قراءته وتدبره والعمل به، نال شفاعة القرآن يوم القيامة؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‌شَافِعًا ‌لأَصْحَابِهِ"، صحيح ابن حبان.

وأكد البيان أن التبرع بالزكاة والصدقات والوقف لصالح حفظة القرآن هو استثمار حقيقي في مستقبل الأبناء والمجتمع؛ إذ يربط الأطفال بدينهم، ويُعلي من مكانتهم ومكانة أُسَرهم في الدنيا والآخرة، ويُسهم في تشكيل قدوات صالحة، ونشر أجواء إيمانية داخل البيوت، تنعكس آثارها على السلوك والقيم عبر الأجيال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

قبل صيف 2025.. انخفاض استهلاك المحطات 10%؜ من الغاز مقابل 50%؜ مازوت مقارنةً بـ2024