الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

القاهرة- أ ش أ:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال السيد الرئيس - عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "أبناء مصر الأقباط.. أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد..أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور،كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد".