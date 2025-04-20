"عربية النواب": مصر تدعم عَمَّان.. والقاهرة هدفها أمن واستقرار المنطقة

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن الاتصال يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، ويُجسد حرص القيادة المصرية على دعم أمن واستقرار الأردن في مواجهة كل التحديات؛ وعلى رأسها خطر الإرهاب والتطرف.

وأكد محسب أن الرئيس السيسي عبَّر بوضوح خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمه المطلق في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي، ويؤكد أنها كانت ولا تزال درعًا حصينة لأشقائها العرب في أوقات الشدة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة تفرض على الدول العربية توحيد الصفوف وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة التنظيمات المتطرفة ومخططاتها التخريبية، لافتًا إلى أن الأردن يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في المنطقة، وأن دعمه يُعد جزءًا من دعم منظومة الأمن القومي العربي ككل.

وأضاف محسب أن الاتصال تناول أيضًا تطورات القضية الفلسطينية، وحرص القيادتَين المصرية والأردنية على التنسيق المستمر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الموقف الثابت للبلدَين برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيدهما ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد النائب على أن العلاقات المصرية- الأردنية نموذج يُحتذى به في التعاون العربي، وأن التنسيق المشترك بين البلدَين في القضايا الإقليمية والدولية يُعزز من مكانة العرب على الساحة الدولية، ويُمهد الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

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