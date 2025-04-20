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بعد أزمة بلبن.. توجيهات مشددة من الحكومة تجاه المخالفين

03:12 م الأحد 20 أبريل 2025

محلات بلبن

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما أثير بشأن استهداف سلسلة محلات "بـ لبن"، و"وهمي"، و"كنافة وبسبوسة"، و"كرم الشام"، بشكل متعمد خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة تشن حملات تفتيشية مستمرة خلال الفترة الأخيرة ومنذ ما يتجاوز شهر تقريبًا على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف المصدر، أنه تم التفتيش على العشرات من الأسماء والعلامات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية وتحرير عشرات المحاضر للمخالفين، والتي كان من بينها الأسماء المذكورة.

وأوضح المصدر، أن هناك توجيهات مشددة من قبل وزيرة التنمية المحلية، بالتشديد والتفتيش المدقق على البيانات، لافتًا إلى أن ذلك جاء نتيجة الجولات التي أجرتها الوزيرة في عدد من المناطق والمخالفات التي رصدتها من المحال، والتي أدت إلى توجيهها بضرورة التفتيش المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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