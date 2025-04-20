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الطقس غدًا الاثنين 21 أبريل.. الأرصاد: أجواء حارة وشبورة ورياح

03:01 م الأحد 20 أبريل 2025

الطقس

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يستمر غدا الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تسجل على شمال الصعيد 36 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

كما توجد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

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