قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات وهجرة غير شرعية

كتب- محمد سامي:

واصلت قوات حرس الحدود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

ونجحت قوات حرس الحدود في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة من (الحشيش- الهيدرو- البانجو- الأفيون- الأقراص المخدرة)، وضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتمكنت من إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية والتسلل والتنقيب العشوائي عن خام الذهب من خلال تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة؛ لمنع الخارجين عن القانون من تحقيق أهدافهم التي تهدد سلامة البلاد وتشكل خطرًا على المجتمع .