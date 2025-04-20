البابا تواضروس: نعمة ربنا على مصر أننا نتشارك الاحتفال بالأعياد

كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمد معروف:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن من محبة الله لمصر أن يتشارك مسلموها وأقباطها الاحتفالَ والتهنئة بأعيادهم، والتعبير عن الفرحة والمحبة لكل منهما تجاه الآخر.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته باحتفالات عيد القيامة، اليوم الأحد، قائلًا "أنا عندي عيد كبير وعيد صغير".

وأوضح البابا تواضروس أن الاحتفال بعيد القيامة لمسيحيي العالم يعتمد على التقويم الشرقي منذ أيام الفراعنة؛ نظرًا لأن علماء الفلك في العصر الفرعوني كانوا أمهر وأنجح علماء العالم.

وأشار البابا إلى أن عيد القيامة فرصة لشكر الله على نعمه، قائلًا "كلنا صحينا بدري النهارده عشان العيد، فالحمد لله أن أعطانا الصحة والقدرة على أن نقدر نصحى ونحتفل".

واختتم البابا حديثه مؤكدًا أن مسيحيي العالم احتفلوا خلال العام الحالي بعيد القيامة في وقت واحد؛ نظرًا لأن التقويمَين الغربي والشرقي تلاقيا معًا في يوم واحد.